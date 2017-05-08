При обрушении надувного замка в Испании погибла 6-летняя девочка

В результате обрушения надувного замка в одном из ресторанов испанского города Жирона погибла 6-летняя девочка. Еще шестеро детей пострадали, двое из них находятся в тяжелом состоянии, передает El Pais.

Конструкция в виде замка была установлена два месяца назад около ресторана Caldes de Malavella. Высота аттракциона составляла порядка 40 метров.

Как отмечает издание, в какой-то момент посетители заведения услышали громкий хлопок. Выбежав на улицу, они увидели, что детей отбросило от замка на расстояние от 10 до 20 метров.

Причина произошедшего выясняется.

7 мая в турецком городе Конье 10 человек пострадали в результате разрыва каната на аттракционе «Башня адреналина». Механизм поднял 17 посетителей на самую высокую точку. Затем кабинка быстро спустилась вниз, но вместо того, чтобы плавно приземлиться, она резко упала на металлическую платформу из-за оборвавшегося троса. Максимальная высота карусели — 25 метров, трос порвался на расстоянии двух метров от земли. Пострадавшие были доставлены в городскую больницу.