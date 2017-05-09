Путин встретился с ветеранами из Словении

Президент России Владимир Путин встретился с группой ветеранов Второй мировой войны из Словении. Об этом во вторник, 9 мая, сообщает ТАСС.

Глава государства поздравил участников войны с «общим праздником Победы». Также он выразил благодарность «за то, что вы делаете у себя дома, в своей стране по уходу за памятниками наших воинов, погибших во время Великой войны», отметив, что в Словении берегут память о советских солдатах.

Путин выразил надежду, что гостям понравилась российская столица. Бывший президент Словении Милан Кучан, который прибыл во главе делегации, в ответ заметил, что для словенских ветеранов большая честь получить от российского лидера приглашение «на этот великий праздник». Кучан добавил, что в его стране «чтут и будут также продолжать чтить память советских воинов, погибших в борьбе с фашизмом».

Перед встречей с ветеранами российский президент принял участие в торжественном приеме по случаю 72-й годовщины Победы. Во время мероприятия он заявил, что поражение в Великой Отечественной войне обернулось бы для российской нации гораздо более страшными последствиями, чем для народов Европы. По словам Путина, на карту было поставлено существование не только страны, но и самого этноса.