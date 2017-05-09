Российские военнослужащие и самолеты приняли участие в параде Победы в Душанбе

Более 100 российских военнослужащих и боевые самолеты Су-25 приняли участие в параде Победы в столице Таджикистана, сообщает ТАСС. По парку Победы прошел парадный расчет 201-й военной базы, а звено штурмовиков, поднявшихся с аэродрома Айни под Душанбе, выполнило три прохода в воздухе.

«Российский расчет численностью 110 военнослужащих 201-й военной базы торжественным маршем прошел по парку Победы в Душанбе. Воздушным парадом над столицей Таджикистана впервые прошло звено российских штурмовиков Су-25СМ. Самолеты выполнили три прохода церемониальным строем на высоте около 300 метров» — рассказал представитель Центрального военного округа Вооруженных сил России.

Сообщается, что самолеты Су-25 были переброшены в Айни с авиабазы Кант в Киргизии.

201-я военная база в настоящее время является крупнейшим объектом Вооруженных сил России на территории республик бывшего СССР. Ее части и подразделения базируются в Душанбе и Курган-Тюбе. В 2012 году было подписано соглашение, установившее срок пребывания базы на территории Таджикистана до 2042 года.