Крым
 

Доходы супруги главы Крыма увеличились за год в десять раз

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Сергей Аксенов
Сергей Аксенов

Глава Республики Крым (РК) Сергей Аксенов за 2016 год заработал 2,6 миллиона рублей. Декларация о доходах опубликована на официальном сайте правительства РК. При этом его супруга Елена Аксенова увеличила свой доход по сравнению с 2015-м в десять раз, сообщает «Крыминформ».

Согласно декларации, у Аксенова в собственности не имеется ни объектов недвижимости, ни транспортных средств. В пользовании у главы РК — жилой дом площадью в 577,5 квадратных метров и земельный участок в 607 квадратных метров.

Вместе с тем его супруга заработала в 2016 году 32,8 миллиона рублей (в 2015-м ее доход составил 3,4 миллиона рублей). В собственности у Елены Аксеновой три квартиры, шесть нежилых помещений и автомобиль BMW премиум-класса. А в пользовании — два земельных участка и жилой дом.

Кроме того, в среду, 10 мая, были опубликованы и декларации членов Совета министров РК. Так, у одного из заместителей Аксенова, Бориса Зимина, в собственности оказалось 122 земельных участка. Годовой доход Зимина составил 14,3 миллиона рублей.

В апреле глава республики призвал не приближаться к государственной службе тех, кто не может контролировать свои «хватательные рефлексы». Таким образом он прокомментировал задержание при получении взятки главы администрации Красноперекопска Игоря Яцишина. «Каждый, кто собирается преступить закон, должен знать: наказание неотвратимо», — отмечал Аксенов.

В феврале Аксенов сообщил, что ознакомился с филиппинским опытом борьбы с коррупцией в поиске метода, которым можно победить взяточничество в России. «Читал часть выступления президента Филиппин [Родриго Дутерте], который сказал, что он одного коррупционера выбросил из вертолета. Способ действенный, наверное, но для нас он не применим», — заявил глава РК.

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