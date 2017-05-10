Советник Володина перейдет на работу в АП

Советник спикера Госдумы Вячеслава Володина, член высшего совета партии «Единая Россия» Юрий Шувалов переходит на работу в администрацию президента России. Об этом он сообщил «Интерфаксу» в среду, 10 мая.

По словам Шувалова, в АП он будет работать над реализацией минских соглашений «в гуманитарном направлении», в том числе их продвижением в рамках контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

«Рассчитываю, что будет задействован опыт работы с непарламентскими партиями и СМИ», — отметил он.

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Ранее в среду «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что Шувалов перейдет в управление АП по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией, которое курирует помощник главы государства Владислав Сурков. Отмечалось, что помимо минских соглашений он будет развивать связь этого блока с «Единой Россией».

Вячеслав Володин стал председателем Госдумы 5 октября. Ранее он занимал должность первого замглавы администрации президента. В течение месяца на работу в нижнюю палату парламента перешли, в частности, начальник управления АП по внутренней политике Татьяна Воронова и ее зам Ольга Ситникова.

В 2004 году Шувалов возглавил управление ГД по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ. В прошлом году, еще до окончания полномочий нижней палаты парламента шестого созыва получил должность советника спикера.