Российский трафик оставят внутри страны из-за боязни перехвата в Европе

Минкомсвязи в рамках проекта программы «Цифровая экономика» предложило замкнуть российский интернет-трафик внутри страны из-за его возможного перехвата и расшифровки на зарубежных серверах. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, сегодня доля маршрутизируемого через иностранные серверы внутреннего трафика Рунета составляет до 60 процентов. Авторы программы «Цифровая экономика» предлагают снизить этот показатель до пяти процентов к 2020 году.

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По словам экспертов, сегодня российские операторы связи нередко передают друг другу информацию через зарубежные точки обмена трафиком в Амстердаме, Франкфурте и Стокгольме, поскольку из-за высокой конкуренции на рынке стоимость подключения там в семь раз ниже, чем в России.

В мае 2016 года Минкомсвязи внесло поправки в госпрограмму «Информационное общество», согласно которым к 2020 году внутри страны должно передаваться 99 процентов российского интернет-трафика. Министерство также планировало дублировать в России 99 процентов критической инфраструктуры интернета.