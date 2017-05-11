СМИ сообщили о задержании ректора университета телекоммуникаций в Петербурге

Сергей Бачевский, ректор Санкт-Петербургского университета телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича, задержан по уголовному делу о превышении должностных полномочий, передает городская газета «Фонтанка.ру».

По информации издания, перед задержанием 11 мая сотрудники ФСБ провели обыски в его кабинете.

В пресс-службе управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области «Интерфаксу» подтвердили факт проведения обысков в университете. Там же сообщили о задержании одного фигуранта по делу, не указывая его имени. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ было возбуждено по признакам превышения полномочий должностными лицами вуза.

«По версии следствия, указанные лица совершили деяния, явно выходящие за пределы их полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства», — указали в УФСБ.

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича был создан в 1930 году на базе Высших курсов связи. Вуз готовит специалистов по радиотехнике и электросвязи. В настоящее время в структуре университета восемь факультетов, на которых ежегодно проходят обучение более 9,5 тысячи студентов.