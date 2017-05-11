Немецкий минфин предложил создать парламент для еврозоны

Глава немецкого министерства финансов Вольфганг Шойбле предложил создать отдельный парламент для стран, входящих в еврозону. Об этом сообщает Reuters.

«Мы могли бы укрепить соответствующие механизмы, — объяснил он в интервью итальянскому изданию La Repubblica. — Мы могли бы создать специальный парламент еврозоны, состоящий из членов Европарламента, которые бы выполняли консультативные функции при Европейском стабилизационном механизме».

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Таким образом, отмечает агентство, Германия откликнулась на заявления нового президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости более тесной евроинтеграции, которая подразумевает создание общего бюджета и учреждение поста министра финансов ЕС. Если инициативы Макрона будут приняты, потребуется кардинальный пересмотр всех договорных основ ЕС, причем его должны одобрить все входящие в союз страны. Этот сценарий Шойбле назвал нереалистичным.

Европейский стабилизационный механизм — фонд финансовой стабилизации стран еврозоны. Штаб-квартира фонда располагается в Люксембурге, большую часть средств вносит Германия.

