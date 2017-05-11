Немецкий минфин предложил создать парламент для еврозоны

Глава немецкого министерства финансов Вольфганг Шойбле предложил создать отдельный парламент для стран, входящих в еврозону. Об этом сообщает Reuters.
«Мы могли бы укрепить соответствующие механизмы, — объяснил он в интервью итальянскому изданию La Repubblica. — Мы могли бы создать специальный парламент еврозоны, состоящий из членов Европарламента, которые бы выполняли консультативные функции при Европейском стабилизационном механизме».
Таким образом, отмечает агентство, Германия откликнулась на заявления нового президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости более тесной евроинтеграции, которая подразумевает создание общего бюджета и учреждение поста министра финансов ЕС. Если инициативы Макрона будут приняты, потребуется кардинальный пересмотр всех договорных основ ЕС, причем его должны одобрить все входящие в союз страны. Этот сценарий Шойбле назвал нереалистичным.
Европейский стабилизационный механизм — фонд финансовой стабилизации стран еврозоны. Штаб-квартира фонда располагается в Люксембурге, большую часть средств вносит Германия.