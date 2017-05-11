В махачкалинском кафе взорвалась граната

Неизвестные бросили гранату в кафе «Золотая турка» в Махачкале, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Мужчины скрылись с места происшествия на автомобиле. В результате взрыва ранены два человека.

Пострадавших доставили в городскую больницу. Один получил ранение нижних конечностей, второй — живота. Врачи сказали, что их жизни ничего не угрожает.

Как передает РИА Новости, ссылаясь на представителя МВД Дагестана, мужчина был один, и на его поиск направлены все наряды полиции. По предварительным данным, причиной случившегося стал бытовой конфликт.

При этом в МВД отметили, что неизвестный кинул гранату возле кафе, а не внутрь.

В конце апреля граната взорвалась также в дагестанском селе Агвали Цумадинского района. Ее принес в компьютерный клуб 20-летний молодой человек, предположительно, сын хозяина заведения. Погиб один школьник, еще восемь человек получили ранения.