Шри-Ланка отказалась принять китайскую подлодку

Шри-Ланка отказала китайской субмарине в доковании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в шриланкийском руководстве.

Как объяснили чиновники, это решение вызвано нежеланием портить отношения с Индией и лично премьер-министром Нарендрой Моди, который прибыл на остров в четверг, 11 мая, с двухдневным официальным визитом. Источники, близкие к китайскому посольству в Коломбо, подтвердили, что Пекин отправлял соответствующий запрос, однако заявили, что ответа до сих пор не последовало.

В прошлый раз китайская субмарина доковалась в порту Коломбо в октябре 2014 года. Это вызвало резкую реакцию Нью-Дели, обеспокоенного усилением китайского влияния на Шри-Ланке.

За последние годы КНР значительно расширила свое бизнес-присутствие на острове, выделяя инвестиции на строительство аэропортов, шоссе, железных дорог и портов. Кроме того, ведутся переговоры о сдаче в аренду Китаю 80 процентов порта Хамбантотата, эта сделка пока заморожена из-за протестов профсоюзов.

