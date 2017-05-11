«Северсталь» опровергла версию о некачественном тросе при гибели Су-33

Инцидент с Су-33 на авианосце «Адмирал Кузнецов» в декабре прошлого года произошел не из-за качества троса аэрофинишера. Об этом в четверг, 11 мая, сообщили в компании «Северсталь», передает РИА Новости.

«Министерство обороны РФ, проводящее расследование в отношении причин крушения военного самолета Су-33 (...), проинформировало руководство "Северстали" о следующих выводах: версия применения некачественного каната производства АО "Редаелли ССМ" в аэрофинишере не подтвердилась. Претензий к качеству канатов нет», — говорится в сообщении.

Ранее испытания образцов на соответствие требованиям в лаборатории ФГУП «Крыловский государственный научный центр» в Санкт-Петербурге подтвердили, что канаты соответствуют предъявляемым требованиям.

Истребитель Су-33 был потерян во время посадки на авианосец «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море. Самолет возвращался после выполнения боевой задачи в небе Сирии.