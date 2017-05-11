В США депортированного 15 раз мексиканца обвинили в пьяном ДТП

В США начался суд над 38-летним мексиканцем — его подозревают в пьяном ДТП. Как удалось выяснить сотрудникам миграционной службы, Константино Банда-Акосту (Constantino Banda-Acosta) ранее депортировали на родину 15 раз. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает BBC News.

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Мужчина ехал за рулем грузовика. Он проигнорировал знак с требованием об остановке и врезался в легковую машину, в которой находилась семья из трех человек. В результате ДТП шестилетний мальчик был госпитализирован с серьезной травмой головы.

Банда-Акоста скрылся с места происшествия, однако 6 мая полиции удалось его задержать. Ему предъявлены обвинения в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, езде без прав и оставлении места ДТП. Иммиграционная служба также планирует добиваться его осуждения.