Трамп приказал флоту вернуться к «чертовому пару» на авианосных катапультах

Президент США Дональд Трамп скептически отнесся к перспективам внедрения электромагнитных катапульт на авианосцы флота, назвав их дорогими и посоветовав военным по-прежнему использовать паровые системы. Об этом он заявил в интервью Time.

Президент пожаловался, что от него требуют устанавливать на новые авианосцы типа «Джеральд Форд» электромагнитные катапульты на «цифровых технологиях», которые, по его словам, «не работают».

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«Звучит по мне как-то не очень — "цифровые". Это что такое? Это очень сложно, вы должны быть Альбертом Эйнштейном, чтобы сообразить. И они хотят еще авианосцев. Я говорю: вам какая система нужна? — "Сэр, мы хотим цифровую!". Я говорю, нет, не будет вам цифровой. Будете использовать чертов пар, потому что эти ваши "цифровые" устройства стоят сотни миллионов долларов, и это плохо», — заявил Трамп.

На начало 2017 года объем средств, вложенных в разработку и производство электромагнитных катапульт для новых авианосцев уже превысил 2,3 миллиарда долларов. Дополнительно на эту технику для первых трех новых авианосцев типа «Джеральд Форд» будет потрачено еще около 800 миллионов. В основном это расходы на производство, установку и наладку полного комплекта оборудования для третьего корабля в серии (532 миллиона долларов), а также доработка и доводка системы на втором.

Electromagnetic Aircraft Launch System (EMALS) — перспективная система старта для самолетов палубной авиации. Классическая схема подразумевает разгон самолета с помощью системы с паровым приводом. EMALS, разрабатываемая американской фирмой General Atomics для новых атомных авианосцев типа «Джеральд Форд», использует разгон с помощью системы мощных электромагнитов.

В сравнении с паровой техникой EMALS имеет следующие преимущества: она меньше весит и более компактна, требует меньше личного состава для обслуживания. Также отмечается их более высокая управляемость — есть возможность точно регулировать характеристики разгона, включая плавность. К минусам относят неотработанность технологии (и сопутствующую ненадежность) и высокую стоимость оборудования.

