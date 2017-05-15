Беспорядки в Кот-д’Ивуаре подняли цены на какао

После провала переговоров между военным командованием и восставшими солдатами в Кот-д'Ивуаре цена на какао-бобы на Лондонской бирже подскочила на 4,4 процента. Как сообщает Bloomberg, это самый быстрый рост цен на какао с 2012 года. В середине дня 15 мая за одну тонну какао-бобов давали 2045 долларов.

Солдаты начали восстание в январе. Разногласия возникли из-за заработной платы и премий. 14 мая командование выдвинуло мятежникам ультиматум, предлагая отказаться от своих требований и подчиниться. В случае отказа власти пригрозили применить силу. Утром 15 мая появилась информация о стрельбе в армейских казармах столицы страны — Абиджане, а также во втором по величине городе Буаке.

«Буаке является одним из центров торговли какао, очевидно, люди волнуются», — пояснил руководитель исследовательской группы Ecobank Transnational Эдвард Джордж.

Материалы по теме Рога на экспорт Товары, которые, как оказалось, тоже продает Россия

В апреле правительство Кот-д'Ивуара согласовало проект бюджета, в котором предусмотрена компенсация снижения экспортных цен на какао-бобы. Это увеличило расходы бюджета и снизило возможности правительства выполнять обязательства перед военнослужащими, что и послужило причиной беспорядков.

В сентябре 2016-го правительство обнародовало информацию о том, что производство и экспорт какао-бобов в сезон 2015-2016 годов заметно снизились. «Производство упало до 1,565 миллиона тонн за 2015-2016 годы по сравнению с 1,791 миллиона тонн за 2014-2015 годы», — уточнил в своем заявлении министр связи, экономики и науки Бруно Коне. Экспорт в эти сезоны снизился с 1,622 до 1,548 миллиона тонн.

Дефицит бюджета страны в 2016-м составил 3,8 процента ВВП, а в 2017 году правительство ожидает его сокращение до 3,4 процента.

