Reuters сообщило об интенсивной стрельбе в двух городах Кот-д'Ивуара

В двух крупнейших городах Кот-д'Ивуара — Абиджане и Буаке — слышна сильная стрельба. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев событий.

«Я слышал залпы из калашникова и более тяжелых вооружений. Очень интенсивная стрельба началась где-то в пять утра и шла целый час», — пояснил Reuters житель Абиджана, проживающий около президентского дворца и посольства США.

По сообщениям РИА Новости, на прошлой неделе власти страны объявили, что более 8 тысяч военнослужащих отказались от финансовых требований, которые стали причиной массовых протестов.

В стране с января происходят беспорядки, спровоцированные бывшими военными и сотрудниками других силовых ведомств. Так, например, 6 января сообщалось о мятеже в трех городах, в том числе в Буаке.

Аналогичный бунт произошел в 2014 году. Тогда сотни солдат забаррикадировали дороги в нескольких городах по всей стране, требуя погашения задолженности по заработной плате. Правительство согласилось урегулировать вопрос.