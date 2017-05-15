В Твери пройдет фестиваль козлов и Козловых

Второй международный фестиваль в честь козла под девизом «Козловы всех стран, соединяйтесь!» пройдет в Твери 20 мая. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает издание «Тверские ведомости».

Козел считается неофициальным символом Тверской губернии на протяжении несколько столетий. Участникам праздника будут предложены развлечения, связанные с этим животным: прыжки через гимнастического козла, «забивание козла» в домино, распиливание бревен на козлах. Также состоится торжественная регистрация людей с «козлиными» фамилиями — Козлов, Козлевич и другими.

Организаторы мероприятия отмечают, что в регионе животное воспринимают в качестве символа свободы, лидерства и достоинства. Фестиваль, по их словам, призван не только разрушить негативные стереотипы о козлах, но и рассказать об исторических и культурных традициях на понятном и близком современным людям языке.

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Козел изображался в качестве символа Тверской губернии с конца XIV века. По одной из версий, это связано с изготавливающейся в регионе прочной и нарядной обувью из козлиной кожи. В 2006 году тверской историк Владимир Лавренов открыл в городе музей, посвященный этому животному. Учреждение, помимо прочего, ведет «Козлогербовник» (перечень геральдических эмблем, связанных с козлом — прим. «Ленты.ру») и реестр людей с «козлиными» фамилиями.

Летом 2016 года в Рязанской области прошел молочный фестиваль, цель которого — пропаганда здорового образа жизни, правильного и вкусного питания. Кульминацией праздника стал парад коров.