Сто московских гостиниц «пририсовали» себе звезды

Около 100 московских объектов размещения завышали свою категорию в системах онлайн-бронирования. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

В ходе мониторинга, проведенного столичным департаментом спорта и туризма, было проверено более тысячи московских гостиниц и хостелов. Чаще всего категорию завышали отели без звезд.

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Уточняется, что большая часть отелей делала это непреднамеренно — после прохождения процедуры классификации они просто не успели поменять информацию о себе в системах бронирования. Администраторы гостиниц исправляют свою ошибку вскоре после письменного обращения или звонка со стороны сотрудников департамента.

На данный момент информация о большинстве гостиниц уже исправлена. «Если гостиницы откажутся добровольно исправить недостоверные данные в интернете, информация о таких гостиницах будет передана в Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве», — отметил глава департамента спорта и туризма Николай Гуляев.

На сегодняшний день в Москве прошли классификацию 1020 отелей. Категорию «пять звезд» получили 30 из них, четыре — 80, три — 209.

В конце декабря сообщалось, что департамент спорта и туризма Москвы займется проверкой гостиниц на предмет завышения звездности. Кроме того, планировалось, что специалисты будут выявлять и так называемые серые, нелегальные отели и хостелы.