В Индии бывшая секс-рабыня получила компенсацию для учебы в университете

Бывшая индийская несовершеннолетняя секс-рабыня получила от правительства штата Махараштра компенсацию за изнасилование, достаточную для оплаты обучения в университете. Об этом сообщает Reuters.

К настоящему моменту на банковский счет пострадавшей (агентство сообщает только ее имя — Дэви) перечислены 75 тысяч рупий (1,15 тысячи долларов). Еще 3,5 тысячи долларов она получит, когда ей исполнится 18. Эти деньги помогут Дэви оплатить учебу в медицинском университете.

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Дэви похитили два года назад и продали в сексуальное рабство в штат Махараштра. Согласно действующему индийскому законодательству, она имеет право на компенсацию от правительства штата за изнасилование. За последние четыре года власти Махараштры получили 7,5 тысячи запросов о выплате компенсации от бывших сексуальных рабынь, удовлетворив 4,5 тысячи из них. Часть запросов была отклонена из-за нехватки денег в казне штата.

Похищение детей и их последующая продажа распространены в Индии. По официальным данным, за 2015 год число дел, связанных с работорговлей, выросло на четверть, причем в 43 процентах случаев речь идет о несовершеннолетних. Как правило, детей покупают для личных половых нужд либо заставляют их заниматься проституцией, нередко их также держат в качестве домашних рабов.