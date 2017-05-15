Двухлетний малыш затушил свечку на торте мастерским ударом по мячу

Двухлетний малыш Корбин Джексон (Corbin Jackson) удивил подписчиков в Instagram эффектным трюком: он затушил свечу резким ударом по миниатюрному мячу. Он подбросил его правой ногой, случайно перекинув на колено правой, после чего отправил в горящий фитиль. Корбин очень обрадовался результату и убежал на кухню.

За два дня видео собрало в Instagram больше 22 тысяч просмотров. В комментариях под роликом пользователи сервиса признаются малышу в любви и отмечают его талант. Маленький Корбин искусно владеет не только футбольным, но и баскетбольным мини-мячом, а также мастерски обращается с шариками для пинг-понга. Судя по аккаунту, который ведут его родители, он практически никогда не промахивается по кольцам и лункам.