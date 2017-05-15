Создатели признали смерть формата MP3

Институт интегральных схем общества Фраунгофера в Германии объявил об истечении сроков действия патентов на формат цифрового кодирования звука MP3. Об этом пишет Gizmodo.

Разработчики решили отказаться от его развития и прекратить все лицензионные сборы с производителей оборудования и ПО. Это приведет к тому, что в будущем выпуск устройств с поддержкой стандарта прекратят.

Специалисты уверены, что преемником стандарта станет ААС, также разработанный институтом Фраунгофера в 1997 году.

«Большинство современных медиасервисов используют современные кодеки ISO-MPEG: семейство AAC или в будущем MPEG-H. По сравнению с MP3 они могут предоставить больше возможностей и более высокое качество звука при более низких битрейтах», — говорится в официальном сообщении института.

Кодек MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) был разработан в 1993 году. Он является одним из самых распространенных и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями. Имеет поддержку до восьми каналов и частоту дискретизации от 8 до 48 килогерц, когда как у AAC — до 48 каналов и от 8 до 96 килогерц.