Копию Ноева ковчега из железобетона построят в Армении напротив Арарата

В Армении напротив горы Арарат планируется построить точную копию Ноева ковчега. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает портал «Новости Армении».

Инициатором проекта стал фонд «Построим всей нацией». «Ковчег будет возведен на одной из высот напротив горы Арарат. Это будет железобетонное строение, облицованное деревом. Его виды и размеры будут соответствовать библейскому описанию: длина 300 локтей (132 метра), ширина — 50 локтей (22 метра), высота 30 локтей (13,2 метра)», — говорится в сообщении.

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Организаторы планируют разместить в «ковчеге» 200 павильонов, представляющих национальную культуру различных народов и стран. Строение будет иметь и прикладное значение: в его 40 комнатах смогут остановиться паломники и туристы. Там будут действовать музей, галерея, библиотека, конференц-залы, залы для правительственных и государственных приемов.

Подчеркивается, что уже создан совет попечителей фонда. Проект будет представлен в правительство, и после его одобрения начнутся строительные работы.

Согласно Библии, Бог велел Ною сделать ковчег и взять туда членов семьи, а также по паре животных каждого вида. Таким образом они спаслись от Всемирного потопа. Когда вода стала убывать, ковчег остановился «на горах Араратских».