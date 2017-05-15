Каждый день жизни 21-летней индианки запечатлели на фото

У уроженки Индии Суман Бансал (Suman Bansal), проживающей в графстве Кент (Великобритания), есть фотографии за каждый день ее жизни. Об этом пишет в понедельник, 15 мая, Daily Mail.

Начало традиции положил отец девушки Муниш после переезда семьи в Соединенное Королевство. По его словам, он снимал ради своих родителей, оставшихся в Индии, чтобы те могли видеть внуков. Теперь девушка, которой 16 мая исполнится 21 год, делает селфи, чтобы поддержать семейный обычай.

Первый кадр Муниш сделал в 1996 году, в день, когда его дочь появилась на свет. Также мужчина сохранил снимок УЗИ, сделанный до ее рождения. К настоящему времени в семейном архиве накопилось более 7600 фотографий Суман — по одной на каждый день ее жизни.

В мая 2015 года стало известно, что американский художник Джей Кей Келлер (JK Keller) ежедневно фотографировал себя на протяжении 16 лет. Все снимки и смонтированный из них видеоролик, хронометраж которого составил три с половиной минуты, он опубликовал в сети.