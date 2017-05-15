Агентство сообщило о неисправности американского авианосца «Рональд Рейган»

Атомный авианосец «Рональд Рейган», возглавляющий ударную группу ВМС США, не может покинуть военно-морскую базу Йокосука под Токио из-за неисправности. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Киодо».

Характер поломки не уточняется, однако известно, что кораблю потребуются ремонтные работы. Срок, когда авианосец сможет снова выйти в море, также не сообщается.

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Ранее в понедельник стало известно, что ударная группа ВМС США получила приказ выйти в море с военно-морской базы Йокосука на боевую службу.

CVN-77 «Рональд Рейган» с 2015 года базируется в Японии, сменив однотипный «Джордж Вашингтон» в качестве флагмана единственной американской авианосной группы, постоянно развернутой за рубежом. С января по апрель 2017 года корабль проходил в доках Йокосуки текущий ремонт и восстановление технической готовности.