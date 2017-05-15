Малый и средний бизнес сделал выбор в пользу теневой занятости

Общее число малых и средних предприятий в России с 2010 года выросло на 1,2 миллиона, а численность персонала сократилась на 3,2 миллиона. Аудиторы Счетной палаты (СП) считают, что в реальности произошел уход в тень значительного числа объектов МСП. Об этом говорится в пресс-релизе контрольного ведомства.

По словам аудитора СП Сергея Агапцова, согласно реестру ФНС России по состоянию на 10 января 2017 года, в стране насчитывалось 5,8 миллионов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отвечающих критериям малого и среднего предпринимательства. Численность рабочих мест у субъектов МСП составила 15,8 миллиона человек.

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При этом, согласно данным сплошного статистического наблюдения Росстата, в 2010 году в стране насчитывалось 4,6 миллиона малых и средних предприятий, на которых было создано 19 миллионов рабочих мест. Таким образом, за последние годы субъектов МСП увеличилось почти на 28 процентов, численность персонала сократилась примерно на 17 процентов. На фоне этого последние годы наблюдается рост неформальной занятости, констатировал Агапцов.

В пресс-релизе Счетной палаты также сообщается о результатах опроса, проведенного ведомством с 1 июня по 15 октября 2016 года. Более половины респондентов (57,5 процента) считают господдержку малого и среднего предпринимательства в России недостаточной.

В октябре прошлого года председатель Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что сумма авансов, выплаченных из федерального бюджета по госконтрактам, по которым работы не были выполнены в срок, составила на 1 июля 2016 года 600 миллиардов рублей. А в начале ноября ведомство назвало неудовлетворительной работу Минсельхоза по реализации дополнительных мер по поддержке импортозамещения в АПК, предусмотренные антикризисным планом правительства.

