Телохранителя корейского президента превратили в секс-символ интернета

Пользователи сети обратили внимание на телохранителя нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, который, по признанию юзеров, больше походит на голливудского актера. Об этом сообщает The Telegraph.

Фотографии 36-летнего Чхве Ендже приобрели вирусную популярность в сети: многие отмечают его очарование и сравнивают с персонажем фильма «Телохранитель», которого сыграл актер Кевин Костнер.

Некоторые пользователи сомневаются в том, что телохранителю 36 лет, поскольку тот выглядит очень молодым.

«Если телохранителю президента Южной Кореи 36 лет, то тогда мне тоже 36 лет».

Другие признаются, что не против сымитировать небольшое нападение на президента только ради того, чтобы почувствовать прикосновения Ендже.

«Корейский телохранитель вынуждает меня напасть на президента, ведь тогда он повалит меня на пол и залезет сверху».

В феврале в сети обратили внимание на охранников звезды сериала «Игра престолов» Джейсона Момоа (Jason Momoa). Пользователей позабавил тот факт, что актер оказался на голову выше своих телохранителей.