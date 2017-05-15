Из жизни
 

Siri спасла пострадавшего от взрыва американца

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Американец, пострадавший в результате взрыва, считает, что его спас голосовой ассистент Siri для iPhone. Об этом сообщает Associated Press.

Житель города Вилмот, штат Нью-Гэмпшир, Кристофер Бичер (Christopher Beaucher) проверял дом, который продает его мать. Когда он попытался включить свет, произошел взрыв. Часть здания обрушилась, начался пожар.

Мужчина сумел выбраться из горящего дома и хотел вызвать экстренные службы, но не смог набрать телефонный номер из-за сильных ожогов. Тогда он активировал Siri и попросил позвонить в службу спасения 911. «Мне очень, очень повезло, что я остался жив», — говорит он.

В январе сообщалось, что Siri спасла велосипедиста-экстремала Эндрю Чо, когда он оказался парализован и не мог набрать телефонный номер самостоятельно.

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