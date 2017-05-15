Волжанин расстроился из-за отсутствия гостей на дне рождения и умер

Житель хутора Дуплятский под Урюпинском (Волгоградская область) скончался после неудавшегося дня рождения, сообщает в понедельник, 15 мая, портал V1.ru. Точная причина смерти 44-летнего мужчины пока не установлена.

Как отмечает издание, в пятницу, 12 мая, хуторянин приготовился отпраздновать знаменательную дату и накрыл дома стол для гостей. Тем не менее, кроме супруги и детей, его никто не поздравил. Семья решила оставить расстроенного мужчину одного дома, чтобы избежать серьезной ссоры.

«Когда жена вернулась около трех часов ночи, нашла мужа мертвым во дворе», — пояснил заместитель руководителя Урюпинского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Волгоградской области Михаил Ганабин.

По факту случившегося проводится проверка. Известно, что погибший не злоупотреблял спиртным, был примерным семьянином, работал в местном подсобном хозяйстве.