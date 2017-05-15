СБУ заподозрила бывших депутатов Рады в подготовке протестов против Порошенко

Бывшие депутаты Верховной Рады Украины от Партии регионов Андрей Клюев и Владимир Олейник планировали организовать в Киеве ряд протестных акций, направленных на дискредитацию президента страны Петра Порошенко. Об этом в понедельник, 15 мая, заявил глава Службы безопасности страны (СБУ) Василий Грицак, сообщает «112 Украина».

«Бывшие депутаты Верховной Рады Андрей Клюев и Владимир Олейник, а также лидеры так называемого "Антимайдана" [Александр] Зинченко и [Юрий] Кот. Указанными лицами было привлечено нескольких граждан Украины по организации мероприятий по дискредитации президента Украины Петра Порошенко. Акция должна была называться "конфетные бунты" в магазинах Roshen», — сообщил глава спецслужбы.

По его словам, зафиксированы подробные инструктажи и передача денег потенциальным исполнителям. Грицак отметил, что полицейские задержали некоторых причастных, сейчас они дают показания.

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В феврале в столице Украины участники акции протеста принесли к зданию администрации президента (АП) символический билет в российский Липецк. Кроме того, демонстранты оставили у АП макет конфеты.

В январе основанная Порошенко корпорация Roshen решила остановить производство на Липецкой кондитерской фабрике. В корпорации сообщили, что с 2013 года производство на предприятии сократилось втрое.

Ранее в том же месяце бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин потребовал от СБУ возбудить дело о госизмене против президента страны, его ближайшего окружения и топ-менеджеров компании Roshen.

В начале 2016-го после безуспешных попыток продать холдинг Порошенко передал принадлежащие ему акции Roshen в управление траста Ротшильдов. Тогда в холдинг входили ряд украинских кондитерских и пищевых предприятий, Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), а также липецкая фабрика «Рошен».