Вышел финальный трейлер третьей «Планеты обезьян»

В сети появился русскоязычный финальный трейлер фильма «Планета обезьян: Война». Ролик опубликован на YouTube-канале 20th Century Fox Russia.

Третья часть обновленной франшизы выйдет на российские экраны 13 июля. Режиссером выступил Мэтт Ривз («Монстро», «Впусти меня. Сага»).

Действие ленты разворачивается вокруг противостояния войска разумных приматов под предводительством шимпанзе Цезаря (Энди Серкис) и армии людей во главе с Полковником (Вуди Харрельсон).

Первая картина «Планета обезьян» по мотивам одноименного романа французского писателя Пьера Булля вышла в 1968 году. Всего в оригинальной франшизе семь лент. В 2011 году был снят первый фильм обновленной серии, а в 2014-м вышло его продолжение.