Карпин назвал смешным выход 43-летнего Лоськова на поле в матче РФПЛ

Бывший полузащитник и главный тренер московского «Спартака» Валерий Карпин раскритиковал идею участия в игре 28-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Оренбург» 43-летнего полузащитника красно-зеленых Дмитрия Лоськова. Об этом специалист рассказал в эфире «Матч ТВ», сообщает «Чемпионат.com».

«Выход Лоськова на 12 минут в официальном матче — это, конечно, выглядит немного смешно. Ну, можно было бы и меня тогда выпустить на 15 минут — и я так же мог бы сыграть. Да, отдали дань — молодцы, все здорово, рады за него. Но, мне кажется, было бы лучше собрать полный стадион на матч ветеранов», — заявил 48-летний Карпин.

Встреча прошла в субботу, 13 мая, в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Лоськов вышел на поле в стартовом составе и на 13-й минуте игры был заменен. Полузащитник установил рекорд чемпионатов России по количеству проведенных сезонов (20).