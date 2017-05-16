Москалькова указала на обилие ограничительных подзаконных актов в России

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обеспокоилась большим количеством подзаконных (ведомственных) актов, так или иначе ограничивающих права россиян. Согласно конституции, ограничения прав и свобод граждан допускаются только в рамках федеральных законов, говорится в докладе омбудсмена, выдержки из которого во вторник, 16 мая, приводит «Интерфакс».

Также омбудсмен отметила слабость понятийного аппарата, изобилие оценочных категорий и размытых формулировок в этих документах. Недостатки регламентации в области прав и свобод, по словам Москальковой, приводят «к нестабильности правового регулирования и создает возможности для злоупотреблений».

Подобные документы проходят обязательную регистрацию в Минюсте, но этого недостаточно для того, чтобы обеспечить закрепленные конституцией гарантии прав и свобод, считает омбудсмен. В связи с этим она отметила необходимость их дополнительного «законодательного обеспечения».

Подзаконные нормативные правовые акты принимаются органами государственной власти и имеют более низкую юридическую силу, чем закон, при этом они не должны противоречить ему. Они могут применяться внутри ведомств, отдельных организаций, в отношении конкретных индивидов.