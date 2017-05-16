Мединский примет участие в дискуссии о Революции 1917 года

Министр культуры России Владимир Мединский примет участие в круглом столе на тему «Почему идеи большевиков близки обществу спустя сто лет после Революции 1917 года». Об этом сообщается в анонсе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам организаторов дискуссии, цель проекта — «осмысление недопустимости повторения событий, спровоцировавших цивилизационный кризис начала ХХ века». Мероприятие состоится во вторник, 16 мая в 16:00 в редакции «Комсомольской правды».

В экспертной сессии также примут участие депутат Госдумы Вячеслав Никонов, академик РАН Сергей Глазьев и научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Историки, политологи и общественные деятели обсудят, в частности, параллели между Революцией 1917-го и «цветными революциями», а также возможность повторения этого сценария в современной России.

Аккредитация на круглый стол проходит по электронной почте media@phkp.ru