Звезда Instagram предложила троллям «прожарить» ее и пожалела об этом

Instagram-модель, публикующая фотографии под ником Нис Уэйдхофер (Niece Waidhofer) опубликовала на Reddit свою фотографию с просьбой «прожарить» ее и в результате удалила аккаунт, не выдержав многочисленных оскорблений. Об этом сообщает The Independent.

На снимке девушка позировала с листком бумаги, на котором написано «Прожарь меня» (Roast me). Пользователи сети используют термин «прожарка», когда призывают других юзеров рассказать им о своих недостатках и выслушать остроумные оскорбления в свой адрес.

На Reddit сразу обратили внимание, что Уэйдхофер любит фотошопить свои снимки и принялись оскорблять ее за обман на фотографиях. Некоторые подметили, что она называет себя моделью, но на деле фотографируется исключительно в нижнем белье. Несколько пользователей пошли дальше и начали назначать цену, которую бы могла просить девушка за оказание интимных услуг.

После этого Уэйдхофер удалила свой аккаунт на Reddit, что только разожгло желание троллей поиздеваться над ней. Оскорбительные комментарии начали появляться не только в треде, но и в ее Instagram-аккаунте.

A post shared by Niece Waidhofer (@niecewaidhofer) on May 11, 2017 at 2:50pm PDT

Позднее она опубликовала пост, в котором призналась, что сглупила и не ожидала, что Reddit с такой яростью начнет «прожаривать» ее. Девушку также напугал тот факт, что тролли быстро переместились в комментарии под ее фотографиями в Instagram и начали писать оскорбления в личные сообщения.