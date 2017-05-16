Белый дом назвал КНДР угрозой для России и Китая

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Северная Корея угрожает союзникам США в регионе, а также России и Китаю. Такое мнение он высказал в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналиста о позиции Вашингтона касательно проведенного в КНДР очередного испытания баллистической ракеты.

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«Мы призываем всех, в особенности Пекин и Москву, сделать все возможное в плане санкций для разрешения ситуации и возвращения стабильности на Корейский полуостров», — добавил Спайсер.

КНДР в воскресенье, 14 мая провела в очередной раз провела испытание ракеты. Снаряд преодолел расстояние около 800 километров и упал в Японском море. По информации российского Минобороны, траектория полета «проходила в направлении от границы РФ и на значительном удалении».

Позднее президент Владимир Путин заявил, что пуск не представлял угрозы для России. «Это, конечно, провоцирует развитие конфликта, и ничего в этом хорошего нет», — констатировал глава государства на пресс-конференции по итогам визита в Китай. Он добавил, что Москва считает северокорейские ядерные либо ракетные испытания неприемлемыми.