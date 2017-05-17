В Балтфлоте заявили о подготовке инфраструктуры для новых ракетных комплексов

Береговое соединение Балтийского флота (БФ) завершает подготовку инфраструктуры под новые ракетные комплексы. Об этом заявил командующий БФ, вице-адмирал Александр Носатов, передает РИА Новости.

«Береговое ракетное соединение под Калининградом сформировало дивизионы береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», другое ракетное соединение Балтийского флота завершает подготовку инфраструктуры под новые ракетные комплексы», — сказал Носатов.

Он также отметил, что строительные организации проводят капитальный ремонт на 23 объектах БФ.

21 октября 2016 года генеральный директор Калужского приборостроительного завода «Тайфун» Андрей Петраков сообщил о том, что Северный флот получит береговой ракетный комплекс «Бал» для защиты арктического побережья.

Береговой ракетный комплекс «Бал» предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз и инфраструктуры побережья, а также защиты побережья на десантно-опасных направлениях. В состав комплекса входят два самоходных командных пункта и четыре пусковые установки, каждая из которых несет восемь противокорабельных ракет Х-35/Х-35У с дальностью стрельбы до 120/260 километров соответственно.