В Великобритании отказались признать форму шоколадок KitKat товарным знаком

Апелляционный суд Великобритании отказался удовлетворить иск швейцарской компании Nestle, требовавшей признать форму шоколадных плиток KitKat, продаваемых в королевстве, основанием для регистрации отдельного товарного знака. Ранее аналогичные вердикты вынесли Высокий суд Англии и Уэльса и Европейский суд. Об этом в среду, 17 мая, сообщает газета The Guardian.

Шоколадные плитки KitKat с вафельной начинкой в классическом варианте состоят из четырех узких батончиков. Компания Nestle выпускает этот продукт уже больше 80 лет. В частности, на английском рынке шоколадки характерной формы появились в 1935 году.

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Обращаясь с иском в суд, юристы швейцарской компании пытались доказать, что у потребителей такая форма шоколадной плитки стала ассоциироваться почти исключительно с брендом KitKat. Более того, она защищена товарным знаком в Германии, Франции, Австралии, ЮАР, Канаде и ряде других стран.

В пресс-службе Nestle заявили, что компания разочарована решением апелляционного суда.

Nestle S.A. — крупнейший в мире производитель продуктов питания и напитков. Компания также выпускает корм для домашних животных, фармпродукцию и косметику. Ей принадлежит более 460 фабрик по всему миру.

