Пристыдившую 70-летнюю посетительницу спортзала модель Playboy отправят в тюрьму

Суд отверг аргументы модели Playboy Дэни Мэтерс, которая надеялась избежать тюремного заключения за публикацию в Snapchat фото обнаженной пожилой женщины из раздевалки. Теперь девушку ожидают полгода тюрьмы и штраф в тысячу долларов, пишет The Independent.

Защита Мэтерс пыталась доказать, что формулировки в калифорнийских законах о конфиденциальности слишком расплывчаты

и их нельзя считать конституционными. Однако суд Лос-Анджелеса не принял эти аргументы. Окончательное решение судья вынесет 26 мая.

Расследование в отношении Мэтерс началось в сентябре 2016 года после того, как поступок девушки раскритиковали в сети, сочтя его издевательским. Модель опубликовала в Snapchat фотографию голой 70-летней посетительницы спортзала в раздевалке, сопроводив снимок комментарием «если я не могу развидеть это, то и вы тоже не сможете».

После волны критики модель отстранили от участия в утреннем шоу Heidi & Frank на радиостанции KLOS, в котором она работала, а администрация фитнес-центров LA Fitness пожизненно запретила ей посещать заведения сети. Впоследствии модель извинилась, заявив, что хотела отправить фото только своей подруге, но перепутала кнопки и снимок стал достоянием общественности.

