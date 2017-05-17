На Урале банде Тропиканки вынесен приговор за убийства односельчан

В Екатеринбурге суд приговорил участников банды к срокам от 2 до 19 лет лишения свободы за мошенничество и убийства людей из-за кредитных денег. Об этом в среду, 17 мая, сообщила пресс-служба управления СК по Свердловской области

Лидер преступной группы — жительница поселка Нейво-Шайтанский 41-летняя Светлана Степенько по прозвищу Тропиканка получила 13,5 лет лишения свободы. Ее 27-летний гражданский муж Илья Муравьев был приговорен к 19 годам и одному месяцу в колонии строгого режима. 28-летний Вячеслав Неглец, сожитель дочери Тропиканки, осужден на 16 лет и один месяц. Он также будет отбывать срок в колонии строгого режима. Меньше всех получила 45-летняя Наталья Глаголева, предприниматель, — два года исправительных работ с удержанием 20 процентов заработка в доход государства.

Суд также взыскал с них моральный и материальных ущерб в пользу потерпевших — три миллиона рублей.

По версии следствия, Глаголева, владевшая магазином шуб, предложила своей знакомой Степенько, которая задолжала ей значительную сумму денег, подыскать социально неблагополучных граждан. На них в одном из местных банков оформлялись кредиты на покупку товаров в магазине предпринимательницы. Таким образом были получены 230 тысяч рублей, которые участники банды присвоили. Когда служба безопасности начала проверку по этим кредитам, Тропиканка и ее сообщники Муравьев и Неглец убили троих односельчан, на которых оформлялись займы.