«Екатеринбургского некроманта» признали виновным в убийстве шести человек

Суд вынес приговор по уголовному делу бывшего милиционера Арсена Байрамбекова, который признан виновным в совершении шести заказных и ритуальных убийств на территории Свердловской области в период с 2002 по 2014 год. Об этом говорится в пресс-релизе Следственного комитета России (СКР), поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 10 марта.

Байрамбеков признан виновным по части 2 статьи 105 УК РФ и части 1 статьи 222 УК РФ («Убийство двух и более лиц, незаконный оборот оружия»). Ему назначено наказание в виде 13 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

«В 2003 и 2010 годах с использованием огнестрельного оружия за денежное вознаграждение Байрамбеков убил двух предпринимателей, осуществлявших свою деятельность на территории города Екатеринбурга», — говорится в сообщении.

Кроме того, в 2014 году, будучи увлеченным изучением оккультных обрядов, Байрамбеков при пособничестве знакомой 1971 года рождения совершил на территории Свердловской области убийство четверых человек.

Следователи установили, что до совершения преступлений осужденный служил в патрульно-постовой службе милиции в Республике Дагестан в течение одного года.

6 февраля стало известно, что заместитель генпрокурора Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу Байрамбекова.

25 января СКР сообщил о завершении расследования дела Байрамбекова. По данным следствия, он совершал убийства в ночное время в лесном массиве при разведенном костре, в выложенном из камней кругу, с чтением молитв. Три психолого-психиатрические экспертизы признали его вменяемым.

