Умер обвиненный в сексуальных домогательствах основатель и руководитель Fox News

Бывший председатель совета директоров и основатель канала Fox News Роджер Эйлс умер в возрасте 77 лет. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает телеканал со ссылкой на заявление семьи покойного.

Эйлс был гендиректором канала с момента его основания в 1996 году. В июле 2016-го он был вынужден уйти в отставку после секс-скандала. Телеведущая Гретчен Карлсон обвинила его в домогательствах. Она утверждала, что не ответила Эйлсу взаимностью, из-за чего была уволена. Суд принял сторону журналистки и назначил ей компенсацию в размере 20 миллионов долларов. Выплата должна была производится из бюджета медиакорпорации 21st Century Fox, куда входит канал.