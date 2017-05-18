Московский еврейский кинофестиваль объявил программу

Объявлена полная программа 3-го Московского еврейского кинофестиваля. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На смотре будут показаны более 50 фильмов. Сеансы пройдут в кинотеатре «Каро 11 ОКТЯБРЬ», Центре документального кино, кинозале ГУМ, а также в Еврейском музее и центре толерантности.

Фестиваль состоится с 12 по 20 июня с перерывом на шаббат. Полная программа доступна на сайте смотра.

Фильмом-открытием станет картина «Вчерашний расцвет» режиссера Криса Крауса. Закроется фестиваль украинской лентой «Песнь песней» Евы Нейманн.

В основном конкурсе также покажут такие фильмы, как «Демон», «Евреи», «Стефан Цвейг: Прощание с Европой», «Грязные волки», «Мистер Гага», «В поисках израильской кухни» и «Кто теперь меня полюбит?».

Работы, отобранные для конкурсной программы, будут представлены в четырех категориях: «Художественный полнометражный фильм», «Художественный короткометражный фильм», «Документальный полнометражный фильм» и «Документальный короткометражный фильм». В каждой номинации будет выбран один победитель.