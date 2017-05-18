России передали пожизненно осужденного за убийство семьи из Гюмри военного

Военнослужащий Валерий Пермяков, получивший пожизненный срок за убийство семьи Аветисян из Гюмри, передан российской стороне. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минюста Армении.

«Передача Пермякова российской стороне состоялась согласно Московской конвенции 1998 года о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания», — отметили в пресс-службе.

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EurAsia Daily уточняет, что запрос от России по делу Пермякова поступил накануне. Армянской стороне было гарантировано исполнение приговора в отношении осужденного.

Убийство семерых членов семьи Аветисян, в том числе двух малолетних детей, было совершено 12 января 2015 года. По подозрению в преступлении российские пограничники, охранявшие армяно-турецкую границу, задержали солдата-срочника Валерия Пермякова. Он пытался перебраться на территорию Турции.

В августе 2015-го военнослужащего приговорили к 10 годам колонии строгого режима за дезертирство и хищение оружия. Спустя год Пермяков был признан виновным в убийстве семьи из Гюмри. Он получил пожизненный срок.

На суде родственники погибших заявляли иск к России о компенсации в размере 450 тысяч евро. Адвокат пояснял, что Пермяков страдал умственными отклонениями, но, командование все равно выдало ему оружие. Юрист подчеркнул, что Россия несет ответственность за действия военнослужащих своей базы.