Ди Каприо расстался с датской супермоделью

Американский актер Леонардо Ди Каприо расстался с супермоделью Ниной Агдал, с которой встречался более года. Об этом сообщает People.

Как сообщает источник издания, 42-летний артист оказался не готов к серьезным отношениям и созданию семьи с 25-летней манекенщицей. Отмечается, что бывшие возлюбленные расстались друзьями.

Take me back to Mexico 🍹🌴🌸 @ruvenafanador A post shared by Nina Agdal (@ninaagdal) on Apr 25, 2017 at 5:54am PDT

Как пишет kp.ru, впервые Ди Каприо и Агдал появились вместе на публике весной 2016 года в одном из ночных клубов Нью-Йорка.

Леонардо Ди Каприо — актер и продюсер, обладатель премии «Оскар». Известность получил благодаря ролям в таких фильмах, как «Титаник», «Пляж», «Банды Нью-Йорка», «Поймай меня, если сможешь», «Авиатор», «Остров проклятых», «Начало», «Великий Гэтсби», «Волк с Уолл-стрит». В разное время актер встречался с топ-моделями Хеленой Кристенсен, Жизель Бюндхен, Бар Рафаэли, Тони Гаррн. Его спутницами также были актриса Блейк Лайвли и певица Рианна. Женат не был.