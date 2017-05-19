Три человека пострадали в результате пожара на конференции Google

Трое сотрудников обслуживающего персонала пострадали в результате пожара, вспыхнувшего во время проведения конференции разработчиков компании Google в Калифорнии. Об этом сообщает Houston Chronicle.

Мероприятие происходило в городе Маунтин-Вью. По предварительным данным, огонь вспыхнул на кухне здания, где проходила конференция, из-за неполадок с фритюрницей.

Пламя удалось быстро погасить. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

5 марта сообщалось, что в результате пожара в частном жилом доме в городе Уорвик (штат Массачусетс, США) погибли пять человек. Огонь вспыхнул в кухне, оттуда распространился по всему строению, которое в итоге практически полностью сгорело. В пожаре погибли женщина и четверо ее детей.