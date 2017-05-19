Лидер System of a Down напишет музыку к российской ленте «Легенда о Коловрате»

Лидер американской рок-группы System of a Down, музыкант армянского происхождения Серж Танкян выступит композитором российского фильма «Легенда о Коловрате». Об этом в пятницу, 19 мая, сообщается в пресс-релизе компании «Централ Партнершип».

«Я мечтал о таком проекте последние несколько лет. Соединить большой оркестр, сумасшедший рок и этнические музыкальные мотивы», — рассказал Танкян.

Отмечается, что в записи инструментальных партий примет участие полный состав System of a Down.

«Серж Танкян, наверное, единственный в мире музыкант, умеющий совмещать в своем творчестве современные ритмы и ультимативную нежность», — отметил продюсер «Легенды о Коловрате» Джаник Файзиев.

Картина режиссера Ивана Шурховецкого выйдет в прокат 30 ноября. Главные роли в российском фэнтези исполнили Илья Малаков, Алексей Серебряков, Александр Ильин-младший и Юлия Хлынина. В нем рассказывается о нашествии на Русь хана Батыя.