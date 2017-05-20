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Два истребителя сопровождали лайнер над Тихим океаном после инцидента на борту

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Два американских истребителя F-22 сопровождали полет гражданского лайнера, следовавшего из Лос-Анджелеса в Гонолулу, после того как мужчина пытался прорваться в пилотскую кабину, пишет портал Hawaii News Now.

Инцидент произошел в пятницу, 19 мая, на борту рейса AA 31. Виновником происшествия стал 25-летний турецкий гражданин Анил Усканил. До этого его задержали в аэропорту Лос-Анджелеса, когда он попытался выйти в зону ограниченного доступа. Его заметили, задержали, проверили и отпустили. Выяснилось, что он употреблял алкоголь.

Уже находясь на борту самолета, Усканил, как сообщается, пытался прорваться в отсек для первого класса и пилотскую кабину. При этом на голове у него, по свидетельству очевидцев, было одеяло или полотенце. Прорываясь вперед, они ничего не говорил.

Бортпроводники, офицер полиции Лос-Анджелеса и другие пассажиры смогли в течении нескольких секунд остановить мужчину, обездвижить скотчем и посадить на место.

Сообщение об инциденте заставило Тихоокеанское командование США распорядиться поднять в воздух два истребителя с базы на Гавайях, которые на протяжении некоторого времени эскортировали самолет.

По прибытии в Гонолулу сотрудники ФБР встретили пассажиров и опросили очевидцев. Усканила задержали и поместили в изолятор. По словам источников, его виза аннулирована.

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