Аргентина купит старые французские истребители-бомбардировщики

Аргентина намерена купить несколько подержанных истребителей-бомбардировщиков Dassault-Breguet Super Etendard, прошедших модернизацию. Об этом сообщает издание MercoPress.

Кроме того, страна также планирует приобрести у Франции двигатели для 20 самолетов Pucara, которые в настоящее время непригодны к полетам. Министр обороны Хулио Мартинес отказался раскрывать финансовые подробности сделок, пока переговоры не закончены.

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В настоящее время авиация ВМС Аргентины располагает 11 сверхзвуковыми истребителями-бомбардировщиками «Супер Этандар» французской постройки, из которых пригодны к полетам 5-6 машин. Эти самолеты были поставлены Аргентине во второй половине 1970-х годов и успешно использовались в Фолклендской войне. 4 мая 1982 года попаданием ракеты «Экзосет» был тяжело поврежден корабль Его Величества «Шеффилд», затонувший шесть дней спустя, а 25 мая того же года два «Экзосета» поразили мобилизованный Королевским флотом контейнеровоз «Атлантик Конвейор» компании «Кьюнард Лайн», который затонул спустя три дня.

После списания в 2015 году истребителей Mirage ВВС Аргентины, морские «Супер Этандары» остаются единственными сверхзвуковыми боевыми самолетами в составе аргентинской военной авиации. В последние два года также сообщалось об интересе Аргентины к покупке израильских истребителей Kfir и машинам российского производства.