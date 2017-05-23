Марка Artdeco снабдила женщин арсеналом для декора бровей

Марка Artdeco показала новую коллекцию косметических средств для ухода за бровями. Линейка называется Let’s Talk About Brows. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 3 мая. По словам представителей марки, в линейку вошел целый арсенал для макияжа.

В коллекцию вошла, в том числе, крем-пудра, которая придает бровям выразительную форму, заполняя пустоты между волосками Особая концентрация пигментов удачно воспроизводит натуральный цвет бровей и позволяет наносить средство в несколько слоев для более яркого результата. Пудра представлена в трех оттенках.

Фото: Artdeco

Еще одна новинка — ультратонкий карандаш, который подчеркивает форму бровей и увеличивает их объем. Карандаш оснащен эргономичной щёточкой для укладки.

Для коррекции подойдут специальные тени — Eye Brow Powder, они представлены в шести оттенках. А чтобы сделать брови визуально более густыми, можно воспользоваться филлером Brow Filler.