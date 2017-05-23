Руководство украинской колонии позволило заключенным печатать фальшивые доллары

В колонии, расположенной в Запорожской области Украины, заключенные в течение нескольких лет печатали фальшивые доллары и рубли с разрешения руководства исправительного учреждения. Об этом во вторник, 23 мая, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«В указанный период времени было изготовлено не менее 3,5 миллионов российских рублей, 50 тысяч долларов США и более 45 тысяч гривен (около 100 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в надзорном ведомстве отметили, что в колонии были обнаружены тайники для «хранения оборудования, приспособленного для изготовления и употребления наркотических средств и сильнодействующих психотропных веществ, а также пакеты с характерным веществом, похожим на сильнодействующие психотропные препараты».

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Уголовные дела возбуждены по статьям «Изготовление, хранение, приобретение, перевозка или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг», «Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа» и «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств».

4 мая сообщалось, что в России суд Челябинска приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Таджикистана, уже отбывающего наказание в колонии и организовавшего оттуда наркобизнес.