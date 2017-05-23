Трамп отказался называть организаторов теракта в Манчестере монстрами

Президент США Дональд Трамп назвал организаторов теракта в Манчестере злобными неудачниками и выразил соболезнования пострадавшим, а также родным и близким погибших. Об этом сообщает The Telegraph.

Материалы по теме Смерть на стадионе Взрыв в британском Манчестере унес жизни десятков человек

«Я не стану называть их монстрами, потому что им бы это понравилось (...) С этого момента я буду называть их лузерами. Их будет еще больше, но они неудачники, запомните это», — отметил американский лидер в Вифлееме после встречи с лидером Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

По словам хозяина Белого дома, «эта ужасная идеология должна быть полностью уничтожена, жизни невинных людей должны быть защищены», передает «Интерфакс».

22 мая за пределами концертной площадки стадиона «Манчестер Арена» произошел взрыв. В эти минуты завершался концерт певицы Арианы Гранде, на котором присутствовали несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

Полиция заявила, что рассматривает произошедшее как «террористический инцидент». По последним данным, погибли 22 человека, в больницах остаются 59.